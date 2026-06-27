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«Как в аду»: вернувшийся из США автор «Дневника хача» пожалел эмигрантов

Вернувшийся из США блогер Сардаров сравнил жизнь эмигрантов за границей с адом
Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Блогер Амиран Сардаров, известный по блогу «Дневник хача», пожалел эмигрантов и сравнил их жизнь за рубежом с адом. Об этом пишет «Лента.ру».

«В эмиграции — это как в аду. Первые пять лет точно ничего с этим не сделаешь», — сказал он.

Блогер отметил, что переезд за границу заставляет человека начинать все с нуля — это как для ребенка учиться ходить. При этом эмигранту приходится еще заново учиться думать, оценивать происходящее и вливаться в чужое общество.

Сардаров также сказал, что многие из его талантливых сограждан, блиставших в России, рискуют раствориться или сломаться на чужбине.

До этого адвокат Дмитрий Григориади выразил уверенность, что в 2026 году еще больше релокантов вернутся в Россию. В первую очередь будут возвращаться специалисты финансовой сферы и IT, заявил юрист.

Ранее воевавший в Херсоне чех попросил президента Путина о помощи.

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