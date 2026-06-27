Италия направила своих специалистов в Венесуэлу для борьбы с последствиями землетрясения

Первый борт с помощью из Италии прибыл в Венесуэлу после землетрясения

Первый борт с группой специалистов из Италии прибыл в Венесуэлу для помощи в устранении последствий масштабного землетрясения. Об этом сообщается на сайте итальянского минобороны.

Рим отправил в латиноамериканскую страну 97 врачей, спасателей, пожарных и сотрудников кризисного центра МИД. Они должны оказать помощь пострадавшему от стихии населению.

Минобороны Италии тем временем готовит второй рейс военно-воздушных сил для отправки в Венесуэлу.

Вечером 24 июня в Венесуэле произошли землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5 с интервалом менее минуты. Они стали одними из самых сильных в республике за последние сто лет. Подземные толчки ощущались в Каракасе и нескольких штатах. В стране введено чрезвычайное положение. Международный аэропорт имени Симона Боливара в Майкетии закрыт из-за повреждений. Приостановлена работа столичного метро и железнодорожного сообщения. В ряде районов зафиксированы перебои с электричеством, водой, связью и интернетом.

Ранее россиянка рассказала об ужасе, пережитом во время землетрясения в Венесуэле.