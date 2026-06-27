Власти Венесуэлы ограничат въезд в наиболее пострадавший при землетрясении штат

Глава МВД Кабельо: доступ в штат Ла-Гуайра ограничен в связи с землетрясением

В Венесуэле ограничат доступ в штат Ла-Гуайра, который наиболее пострадал от землетрясения. Об этом сообщил министр внутренних дел страны Диосдадо Кабельо в эфире телеканала Venezolana de Televisión.

«Доступ в штат Ла-Гуайра ограничен», — сказал он.

Чиновник уточнил, что желающие попасть в этот район должны соблюдать установленные правила. В первую очередь, это касается регистрации. Таким способом власти хотят облегчить проведение спасательных работ, подчеркнул Кабельо.

25 июня в Венесуэле ввели чрезвычайное положение после двух сильных землетрясений магнитудой 7,2 и 7,5, произошедших вечером 24 июня с интервалом менее минуты. Они стали одними из самых сильных в республике за более чем сто лет. Подземные толчки ощущались в Каракасе и нескольких штатах страны. Международный аэропорт им. Симона Боливара в Майкетии, расположенный недалеко от столицы Венесуэлы, закрыли из-за повреждений.

Была приостановлена работа столичного метро и железнодорожного сообщения. В нескольких районах произошли перебои с подачей электричества и воды, а также со связью и доступом в интернет. В поврежденных домах отключили газ. Официальное число жертв и пострадавших может превысить 100 тыс.

Ранее жители Каракаса выстроились в очереди за продуктами после землетрясения.