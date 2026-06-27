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Общество

В Каракасе после землетрясения наблюдаются очереди за едой

РИА: жители Каракаса выстроились в очереди за продуктами после землетрясения
Javier Campos/AP

Жители Каракаса после землетрясения выстраиваются в очереди к магазинам. Об этом сообщает РИА Новости.

«Да, это первый раз после землетрясения, потому что все было закрыто... Дома продукты есть, но кое-чего не хватает, приходится выходить. Очередь движется быстро, запускают по 10-15 человек», — рассказал житель столицы Роберт Ранхель.

Мужчина также рассказал о помощи со стороны гуманитарных организаций. Так, людям раздают воду и еду. Открыты пункты сбора гуманитарной помощи.

25 июня в Венесуэле ввели чрезвычайное положение после двух сильных землетрясений магнитудой 7,2 и 7,5, произошедших вечером 24 июня с интервалом менее минуты. Они стали одними из самых сильных в республике за более чем сто лет. Подземные толчки ощущались в Каракасе и нескольких штатах страны. Международный аэропорт им. Симона Боливара в Майкетии, расположенный недалеко от столицы Венесуэлы, закрыли из-за повреждений.

Была приостановлена работа столичного метро и железнодорожного сообщения. В нескольких районах произошли перебои с подачей электричества и воды, а также со связью и доступом в интернет. В поврежденных домах отключили газ. Официальное число жертв и пострадавших может превысить 100 тыс.

Ранее появились спутниковые снимки последствий разрушительного землетрясения в Венесуэле.

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