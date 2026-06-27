Девушку унесло течением реки в Ставрополье, ее ищут уже три дня

В Ставрополье уже три дня ищут 17-летнюю девушку, которую унесло течением реки. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Инцидент произошел, когда девушка-подросток решила искупаться вместе с подругой в реке Подкумок. Предварительно, она не справилась с течением и ушла под воду.

К текущему моменту девушку ищут уже третий день. Сотрудники экстренных служб и волонтеры прочесывают реку, однако поиски осложняются ветром и течением.

До этого подростка унесло течением и прибило к бетонной стене в Челябинской области. Это произошло, когда молодой человек рыбачил, и его удочка зацепилась за корягу. Школьник пошел распутывать снасть и сорвался в воду. Спасатели эвакуировали его на сушу и передали медикам.

Ранее подростка и мужчину унесло течением во время купания в Карачаево-Черкесии.