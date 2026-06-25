В Челябинской области подростка унесло течением и прибило к бетонной стене

В Челябинской области 14-летнего подростка во время рыбалки унесло течением и прибило к бетонной стене. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.

Инцидент произошел 25 июня на Южноуральском водохранилище, когда двое юношей рыбачили в ста метрах от дамбы. Удочка одного из них зацепилась за корягу, школьник пошел распутывать снасть и сорвался в воду.

В результате его унесло течением к бетонной стене. Первыми на место происшествия прибыли росгвардейцы, которым удалось подобраться к подростку. Спасатели и работники ГРЭС эвакуировали его с помощью веревки и спасательного круга. Медики осмотрели подростка, госпитализация в медицинское учреждение ему не потребовалась.

Ранее два подростка спасли женщину с детьми из пожара в Красноярском крае.