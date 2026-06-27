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Россиянин запер девушек, не захотевших проводить с ним время, и написал на них заявление

Mash: сибиряк написал заявление на девушек, не захотевших проводить с ним время
Кирилл Каллиников/РИА Новости

В Красноярском крае мужчина запер девушек, не захотевших проводить с ним время, и написал на них заявление. Об этом сообщает Telegram-канал Kras Mash.

Инцидент произошел в темное время суток, когда 40-летний хозяин квартиры выпивал с двумя гостьями. Когда девушки стали собираться домой, он запер дверь и заблокировал им выход из жилища.

Девушки в ответ распылили ему в лицо перцовый баллончик. После случившегося мужчина написал на них заявление в полицию, обвинив одну из пострадавших в краже 150 тысяч рублей.

Однако в ходе проверки по факту произошедшего вскрылась правда. Теперь самому мужчине грозит ответственность за содеянное.

До этого девушки оказались заперты в чужом автомобиле, приняв его за такси. Внутри автоматически сработала детская блокировка дверей.

Ранее таксист похитил двух сестер и изнасиловал их в отеле вместе с друзьями.

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