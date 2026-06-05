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Общество

Девушки оказались заперты в чужом автомобиле, приняв его за такси

Две подруги перепутали такси с чужой машиной и оказались заперты внутри
Carly Ellis/Jam Press

В Великобритании две подруги случайно сели не в ту машину, приняв ее за вызванное такси, а потом несколько минут не могли из нее выбраться, пишет What's the Jam.

Карли Эллис и ее подруга Джоди Бретертон вышли из дома знакомой и увидели припаркованный у обочины автомобиль. Решив, что это их такси, женщины спокойно сели на заднее сиденье.

Но почти сразу выяснилось, что машина чужая, а хуже всего было то, что внутри автоматически сработала детская блокировка дверей.

«Мы просто вышли из дома и сели не в ту машину», — рассказала Карли.

По ее словам, подруги несколько минут сидели запертыми внутри, пока рядом наконец не подъехал их настоящий Uber.

Тогда Карли позвонила подруге, у которой они были в гостях, и та объяснила, что автомобиль принадлежит ее мужу.

Ранее таксист похитил двух сестер и изнасиловал их в отеле вместе с друзьями.

 
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