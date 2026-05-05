Таксист похитил двух сестер и изнасиловал их в отеле вместе с друзьями

В Индии мужчины изнасиловали похищенных сестер
Девушки из Индии подверглись изнасилованию после того, как их похитил таксист. Об этом сообщает Times of India.

Инцидент произошел в городе Матхура. Сестры в возрасте 17 и 15 лет отправились в ашрам, но назад не вернулись, поэтому родители обратились в полицию.

Поиски прекратились уже на следующий день, когда пострадавшие сами вернулись домой и рассказали о произошедшем. Выяснилось, что по пути домой они встретили таксиста, который предложил подвезти их до железнодорожной станции.

В результате он некоторое время возил их по городу, после чего привел в отель, где их уже ждали трое сообщников. В результате мужчины изнасиловали несовершеннолетних.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по статье о групповом изнасиловании, фигурантам предъявили обвинения и арестовали их. Сейчас идет расследование, которое поможет выяснить все обстоятельства произошедшего.

Ранее на Урале юноша семь лет насиловал младшую сестру и остался безнаказанным.

 
