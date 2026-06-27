Российским пенсионерам рассказали, как получить компенсацию взноса на капремонт

Селезнев: пенсионеры старше 80 лет могут вернуть взнос на капремонт

Граждане старше 80 лет могут вернуть до 100% взноса на капитальный ремонт при соблюдении нескольких условий. Об этом рассказал депутат Госдумы Валерий Селезнев, его цитирует РИА Новости.

«Пенсионеры старше 70 лет могут вернуть 50% уплаченных взносов на капремонт, а старше 80 лет — 100%», — сказал он.

Селезнев уточнил, что для получения компенсации надо быть собственником жилья и не работать. А так же жить одному, либо с другими пенсионерами или инвалидами. Еще одно условие: не иметь долгов по ЖКХ.

До этого сообщалось, что средний размер пенсионного обеспечения неработающих россиян в мае 2026 года превысил 40 тыс. рублей только в двух регионах страны. Так, в Ненецком автономном округе средняя пенсия неработающих граждан в мае составила 40 082 рубля. Наиболее высокий показатель зафиксирован в Чукотском автономном округе — 44 069 рублей.

В среднем по России размер пенсионного обеспечения неработающих граждан в мае текущего года составил 25 839 рублей.

Ранее были названы категории россиян, которым повысят пенсии в июле.