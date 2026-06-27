Филолог назвала слово русского языка с наибольшим числом синонимов

Заведующая лабораторией лексикографии Института Пушкина Александра Ольховская заявила, что у слова «очень» наибольшее число синонимов в русском языке.

По ее словам. лидером по числу синонимов является наречие «очень» — среди них встречаются нейтральные, книжные , разговорные, просторечные и устаревшие слова.

«Разнообразие обусловлено тем, что категория интенсивности крайне востребована в речи и позволяет передавать разные градусы высокой степени признака, а также оттенки экспрессии <...> рекордное число синонимов у слова «очень» объясняется не только востребованностью самой идеи высокой степени, но и тем, что разные синонимы обслуживают разные стили, разные речевые ситуации и разные части речи», — пояснила эксперт.

6 июня научный сотрудник Института русского языка имени В. В. Виноградова РАН и председатель филологического совета «Тотального диктанта» Владимир Пахомов заявил, что в русском языке изменилась норма ударения в слове «куркума» — теперь основным вариантом считается на последний слог.

По его словам, согласно «Большому словарю ударений русского языка», вариант «куркума́» стал основным, а прежнее произношение — «курку́ма» — перешло в категорию допустимой старшей нормы.

Ранее Путин провел заседание совета по поддержке русского языка и языков народов России.