Жителей Чувашской республики предупредили об ракетной опасности

На территории Чувашской республики предупредили об ракетной опасности. Об этом сообщило правительство региона в «Максе».

Жителям республики рекомендовали не подходить к окнам, спуститься в подвалы, подземные парковки и другие укрытия. Кроме того, находящимся на улице рекомендовали укрыться в ближайшем здании или подземном переходе.

Режим ракетной опасности также ввели в Ульяновской, Оренбургской, Самарской, Ульяновской и Пензенской областях, а также в Татарстане.

Сигнал «Ракетная опасность» активируется для оповещения жителей об угрозе ракетного или авиационного удара, предупреждая о возможном обстреле населенного пункта с воздуха. Для передачи сигнала задействуют все доступные технические средства: сирены издают продолжительный звук, информацию дублируют по телевидению и в мессенджерах. При ракетной опасности меры безопасности более серьезные, чем при угрозе атаки беспилотников.

Ранее почти 70 БПЛА атаковали Россию за шесть часов.