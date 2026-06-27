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Жителей Татарстана предупредили о ракетной опасности

В Татарстане объявили ракетную опасность
K-FK/Shutterstock/FOTODOM

На территории Республики Татарстан введен режим «Ракетная опасность». Об этом сообщает ГУ МЧС РФ по РТ.

«Необходимо принять меры безопасности», — отмечается в публикации ведомства.

Режим ракетной опасности также ввели в Ульяновской, Оренбургской, Самарской и Пензенской областях.

Сигнал «Ракетная опасность» активируется для оповещения жителей об угрозе ракетного или авиационного удара, предупреждая о возможном обстреле населенного пункта с воздуха. Для передачи сигнала задействуют все доступные технические средства: сирены издают продолжительный звук, информацию дублируют по телевидению и в мессенджерах. При ракетной опасности меры безопасности более серьезные, чем при угрозе атаки беспилотников.

При получении сигнала важно действовать быстро. Если вы на улице, немедленно ищите ближайшее укрытие — бомбоубежище или крепкое здание с подвалом. Избегайте автомобилей и легких конструкций, которые не защитят от осколков. Дома лучше всего укрыться в подвале или внутренней комнате без окон, закрыть окна и шторы, подготовить запас воды, пищи, медикаментов и фонарик. Если вы в транспорте, немедленно остановитесь, припаркуйтесь, покиньте машину и найдите ближайшее убежище.

Ранее аэропорт Сочи приостановил работу.

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