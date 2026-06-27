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Аэропорт Волгограда ограничил прием и выпуск рейсов

Росавиация: аэропорт Волгограда остановил прием и выпуск самолетов
imfaydez/Shutterstock/FOTODOM

В аэропорту Волгограда временно прекратили прием и выпуск самолетов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации в «Максе».

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — указано в сообщении воздушного ведомства.

До этого в ряде регионов России предупредили об ракетной опасности — Волгоградской, Самарской, Пензенской, Ульяновской областях и Татарстане. Жителей

Прошлой ночью российские регионы подверглись налету 660 украинских беспилотников — крупнейшему с начала года. Силы ПВО также сбили почти 50 БПЛА на подлете к Москве. В Тульской области из-за атаки ВСУ пострадала местная жительница, и было повреждено одно из промышленных предприятий. В Белгородской области в результате ударов дронов не выжил один человек, еще трое получили ранения.

Ранее почти 70 БПЛА атаковали Россию за шесть часов.

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