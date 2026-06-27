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Ракетную опасность объявили в Ульяновской области

Русских: в Ульяновской области объявлена ракетная опасность
Кирилл Брага/РИА Новости

Ракетная опасность объявлена на территории Ульяновской области. Об этом сообщил губернатор Алексей Русских в своем канале в мессенджере «Макс».

Глава региона призвал жителей не оставаться на открытой местности, найти укрытие и не покидать безопасное место до сигнала «Отбой ракетной опасности».

Режим ракетной опасности также был введен в Пензенской области.

Сигнал «Ракетная опасность» используется для экстренного информирования населения о возможном ракетном или авиаударе по населенному пункту. Для оповещения задействуют все доступные каналы связи — звуковые сирены, транслирующие продолжительный сигнал (обычно около трех минут), а также телевидение и мессенджеры.

При получении такого сигнала на улице следует незамедлительно направиться к ближайшему бомбоубежищу или в здание с подвалом. Дома лучше всего спуститься в подвал или переместиться во внутреннюю комнату без окон, плотно закрыть окна и задернуть шторы. Также стоит заблаговременно подготовить запас питьевой воды, продуктов, медикаментов и фонарик.

Ранее в Оренбургской области ввели режим ракетной опасности.

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