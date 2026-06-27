В Оренбургской области ввели режим ракетной опасности

Режим ракетной опасности объявили на территории Оренбургской области. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Солнцев в своем Telegram-канале.

«На территории Оренбургской области объявлена ракетная опасность», — написал глава региона.

Также Солнцев рекомендовал жителям Оренбургской области оставаться бдительными и следитель за дальнейшими оповещениями от регионального правительства региона.

До этого об ракетной опасности предупредили на территории Пензенской области. По словам губернатора Олега Мельниченко, что при получении сигнала необходимо отойти от окон и не пользоваться лифтом, если вы находитесь в здании. Мельниченко призвал жителей зайти в укрытие и ждать в безопасном месте до сигнала «Отбой ракетной опасности».

Сигнал «Ракетная опасность» активируется для оповещения жителей об угрозе ракетного или авиационного удара. Он предупреждает о возможном обстреле населенного пункта с воздуха. Для его передачи задействуются все доступные средства связи и оповещения, которые издают продолжительный звуковой сигнал длительностью обычно в три минуты.

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