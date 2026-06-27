Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Умер Сергей Иванов
Общество

В Оренбургской области ввели режим ракетной опасности

Солнцев: в Оренбургской области объявили ракетную опасность
Сергей Бобылев/РИА Новости

Режим ракетной опасности объявили на территории Оренбургской области. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Солнцев в своем Telegram-канале.

«На территории Оренбургской области объявлена ракетная опасность», — написал глава региона.

Также Солнцев рекомендовал жителям Оренбургской области оставаться бдительными и следитель за дальнейшими оповещениями от регионального правительства региона.

До этого об ракетной опасности предупредили на территории Пензенской области. По словам губернатора Олега Мельниченко, что при получении сигнала необходимо отойти от окон и не пользоваться лифтом, если вы находитесь в здании. Мельниченко призвал жителей зайти в укрытие и ждать в безопасном месте до сигнала «Отбой ракетной опасности».

Сигнал «Ракетная опасность» активируется для оповещения жителей об угрозе ракетного или авиационного удара. Он предупреждает о возможном обстреле населенного пункта с воздуха. Для его передачи задействуются все доступные средства связи и оповещения, которые издают продолжительный звуковой сигнал длительностью обычно в три минуты.

Ранее почти 70 БПЛА атаковали Россию за шесть часов.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Уведомления ВКонтакте пропали на iPhone. Узнаем, как вернуть пуши, за 60 секунд
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!