В Госдуме снова предложили национализировать систему ЖКХ

Действующая система ЖКХ не отвечает потребностям россиян, граждане не понимают, за что платят. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» выразил лидер «Справедливой России», депутат Госдумы Сергей Миронов. Депутат считает, что сферу нужно передать под управление государства.

«В условиях, когда вся сфера ЖКХ поделена на куски в руках частника, который думает только о своей прибыли, у нас не будет ни модернизации инфраструктуры, ни элементарного понимания, за что именно сегодня платит потребитель коммунальных услуг. Наша позиция сводится к тем ключевым пунктам: «мораторий – национализация – аудит». Передать в госсобственность объекты отрасли, попутно проводя масштабную проверку всего «наследства», а до тех пор, пока эти процессы не завершены, объявить мораторий на индексацию тарифов», — подчеркнул депутат.

В качестве примера он предложил Тамбовскую область, где «национализация ЖКХ идет полным ходом».

Миронов добавил, что в феврале 2026 года он обратился к вице-премьеру РФ Марату Хуснуллину с предложением изъять коммунальные сети у концессионеров и частных собственников с последующей передачей их в государственную собственность.

