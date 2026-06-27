Россиянам рассказали, какую технику нельзя подключать к розеткам в поезде

РЖД: фены и утюги в поездах подключать к розеткам нельзя

Фены и утюги в поездах подключать к розеткам нельзя. Об этом РИА Новости сообщили в РЖД.

В компании пояснили, что розетки в купе предназначены только для зарядки маломощных устройств — ноутбуков, планшетов и мобильных телефонов. Подключать к ним утюг или фен не допускается.

«Данные приборы относятся к более энергоемким, что также создает нерасчетную нагрузку на сеть», — пояснили в РЖД.

До этого эксперты электротехнической компании IEK GROUP предупреждали, что многие бытовые приборы продолжают потреблять электричество даже в выключенном состоянии, оставаясь включенными в сеть. Это ведет к дополнительным расходам на коммунальные услуги и может сократить срок службы техники. В первую очередь это касается зарядных устройств, телевизоров, игровых приставок и кухонной техники. Специалисты рекомендуют отключать от сети все, чем вы не пользуетесь, а также использовать качественные розетки с заземлением и защитными шторками, особенно в домах с маленькими детьми.

Ранее Минтранс разрешил опоздавшим пассажирам догонять поезда.