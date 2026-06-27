В Санкт-Петербурге пройдет праздник выпускников «Алые паруса»

В Санкт-Петербурге вечером 27 июня пройдет традиционный праздник выпускников «Алые паруса», сообщает РИА Новости.

Сначала на Дворцовой площади состоится концерт с участием звезд российской эстрады, а после полуночи в акватории Невы начнется водно-пиротехническое шоу с проходом брига «Россия» под алыми парусами.

В этом году Дворцовая площадь превратится в «Город мечтателей». Ведущими вечера станут Ника Здорик, Сергей Городничий, Юлианна Караулова, Вячеслав Макаров и Даша Александрова. На сцене выступят Татьяна Куртукова, Люся Чеботина, Алекс Лим, Юлианна Караулова и другие артисты. Хедлайнером концерта станет певица Елка.

Кульминацией праздника станет проход брига «Россия» под алыми парусами. Судно стартует у Сенатской площади, пройдет через разведенный Дворцовый мост и вдоль Дворцовой набережной, развернется на 360 градусов у Зимней канавки и вернется обратно. В ночь с 27 на 28 июня для удобства гостей метро и некоторые маршруты наземного транспорта будут работать дольше обычного.

«Алые паруса» — главный праздник выпускников страны, который проходит в Санкт-Петербурге ежегодно. Где смотреть шоу, кто выступит в 2026 году и какие ограничения введут в городе — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Санкт-Петербурге ограничили продажу алкоголя в день «Алых парусов».