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В Рязанской области предупредили об опасности дронов

В Рязанской области ввели режим беспилотной опасности
bermuda cat/Shutterstock/FOTODOM

В Рязанской области объявили режим беспилотной опасности. Об этом сообщила система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций региона в своем канале в «Максе».

«Избегайте открытых участков, не подходите к окнам», – следует из предупреждения.

До этого Минобороны РФ сообщило о 600 сбитых украинских беспилотниках над регионами России. БПЛА самолетного типа были перехвачены в Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Калужской, Липецкой, Ростовской, Воронежской, Тульской, Рязанской, Астраханской областях, а также в Московском регионе, Крыму и над акваториями Черного и Азовского морей.

23 июня секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что ситуация с противодействием атакам беспилотными летательными аппаратами будет улучшаться, власти России уделяют этому огромное внимание.

Ранее ВСУ ударили дронами по центру космической связи «Дубна».

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