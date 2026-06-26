Начальника управления Минпромторга РФ задержали по делу о коррупции

СК задержал начальника управления Минпромторга Цупруна по делу о коррупции

Следственный комитет задержал начальника управления сельскохозяйственного, пищевого и строительно-дорожного машиностроения министерства промышленности и торговли РФ Валентина Цупруна по делу о коррупции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

В Минпромторге добавили, что министерство придерживается политики нулевой терпимости к подобного рода правонарушениям, а также оказывает активное содействие следствию.

Чиновника задержали на рабочем месте.

До этого сотрудники Федеральной службы безопасности России задержали депутата Свердловского городского поселения Дмитрия Бойченко при получении крупной суммы денег. Народного избранника с поличным при передаче ему 50 млн рублей. Следственный комитет Санкт-Петербурга возбудил уголовное дело по статье о посредничестве во взятке.

Ранее Путин заявил о необходимости бороться с терроризмом и криминалом.