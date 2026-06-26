Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Умер Сергей Иванов
Общество

Тренеры два года насиловали подопечную и получили пожизненные сроки

В Индии тренеров осудили за изнасилование маленькой подопечной
Shutterstock

Суд вынес приговор тренерам, которые два года насиловали девочку. Об этом сообщает NDTV.

Мужчины стали фигурантами уголовного дела после того, как их бывшая ученица обратилась в полицию. Она рассказала, что в 2017-м году, когда ей было 12 лет, она стала посещала тренировки местной ассоциации каратэ, где подсудимые были тренерами.

В течение двух лет ребенок подвергался групповому насилию со стороны мужчин. Она совершали преступления в том числе и во время поездок в другие штаты Индии и заграницу.

Когда началась пандемия, педагоги прекратили насилие. Однако в 2021-м году один из тренеров снова написал школьнице, поэтому она рассказала о ситуации родителям.

В результате фигурантов приговорили к пожизненным срокам.

До этого в Валенсии мужчин приговорили к 12 годам лишения свободы за изнасилование девушки. Вместе с возлюбленным она купила у подсудимых наркотики, после чего в качестве оплаты юноша разрешил иностранцам надругаться над ней.

Ранее астраханец получил 12 лет колонии за развращение четырех девочек.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Уведомления ВКонтакте пропали на iPhone. Узнаем, как вернуть пуши, за 60 секунд
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!