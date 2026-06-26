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Подросток ради наркотиков разрешил двум мигрантам изнасиловать его девушку

В Испании иностранцев осудили за изнасилование девушки
Shutterstock

В испанской Валенсии суд вынес приговор двоим мигрантам, которые изнасиловали девушку. Об этом сообщает El Caso.

17-летний молодой человек вместе со своей возлюбленной отправился в район Кабаньяль, чтобы купить кокаин. Спустя несколько часов они снова встретились с торговцами. На этот раз они проводили время с мужчинами в машине, но в какой-то момент юноша вместе с одним из них вышел на улицу.

Тем временем в салоне иностранец изнасиловал партнершу несовершеннолетнего. Как удалось выяснить правоохранителям, молодой человек принудил девушку к близости с торговцем, чтобы расплатиться за наркотики.

В результате мужчин задержали. Оказалось, они прибыли в Испанию из Румынии. Каждого из них приговорили к 12 годам лишения свободы. Несмотря на то, что насилием занимался только один, а второй стоял на страже, суд возложил на них одинаковую ответственность.

Подростка передали суду по делам несовершеннолетних. Его обвинили в нападении.

Ранее в Кузбассе мужчина обманом заманил девочку к себе и попытался изнасиловать.

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