Стало известно, откуда могли доставить головы в медцентр Москвы

Головы, которые обнаружили в одном из учебных центров Москвы, могли привезти из другой страны. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Как рассказал охранник заведения, когда на месте работали сотрудники правоохранительных органов, он заметил «иностранные бирки».

«Должны были растаможиваться. Когда эксперт посмотрел, там на них были иностранные бирки», – сообщил мужчина.

По словам одного из акционеров, речь идет о давней договоренности с одной из компаний в США.

«В 2019 году был напрямую контракт с американской компанией. Не помню какой, но их всего две», – сообщается в публикации.

На данный момент то, как организация получила головы, разбираются сотрудники Следственного комитета.

О находке стало известно 26 июля. Головы неизвестных в полиэтиленовых пакетах обнаружили в медцентре на Суздальской улице. Предполагается, что их планировали использовать для обучения будущих медиков.

Обыск в центре провели в рамках дела о взятках в Александровской больнице Петербурга. Как полагают следователи, руководитель организовал схему, в которой человеческие органы поставляли для врачей разных специальностей.

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