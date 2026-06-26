Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Землетрясение в ВенесуэлеВойна США и Израиля против Ирана
Общество

Пять человеческих голов обнаружили в морозилке московского медцентра

РЕН ТВ: пять человеческих голов нашли в морозилке медцентра в Москве
Shutterstock

В морозильной камере московского медицинского центра обнаружили пять человеческих голов. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел в медицинском центре на Суздальской улице. Во время следственных действий в морозильной камере нашли человеческие головы, упакованные в полиэтиленовые пакеты.

Останки изъяли и отправили в морг для проведения исследования. Головы были обнаружены в ходе расследования уголовного дела по статье о превышении должностных полномочий, возбужденном в Петербурге.

До этого в арестовали мужчину, коллекционировавшего дома человеческие останки. Во время обыска в его доме следователи обнаружили несколько человеческих черепов, руку, нижнюю часть ноги, а также другие костные останки, часть из которых хранилась в чемодане.

Ранее двухлетний мальчик выкопал человеческие останки, играя в песке.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 26 июня. Сделки с недвижимостью по биометрии, схема с «бензином без очереди» и необычные летние вакансии
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!