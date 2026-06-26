Пять человеческих голов обнаружили в морозилке московского медцентра

РЕН ТВ: пять человеческих голов нашли в морозилке медцентра в Москве

В морозильной камере московского медицинского центра обнаружили пять человеческих голов. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел в медицинском центре на Суздальской улице. Во время следственных действий в морозильной камере нашли человеческие головы, упакованные в полиэтиленовые пакеты.

Останки изъяли и отправили в морг для проведения исследования. Головы были обнаружены в ходе расследования уголовного дела по статье о превышении должностных полномочий, возбужденном в Петербурге.

До этого в арестовали мужчину, коллекционировавшего дома человеческие останки. Во время обыска в его доме следователи обнаружили несколько человеческих черепов, руку, нижнюю часть ноги, а также другие костные останки, часть из которых хранилась в чемодане.

Ранее двухлетний мальчик выкопал человеческие останки, играя в песке.