Российские врачи спасают мальчика с жабрами на шее

В России прооперируют ребенка с жабрами. Об этом сообщает Baza.

По данным канала, сейчас мальчику семь лет, но с рождения мать замечала у него на нее странный дефект кожи, который она считала прыщом, из которого периодически вытекала слизь.

В этом году родители все же обратились в больницу. Во время обследования выяснилось, что это остаток жаберных дуг. Обычно они пропадают во время развития эмбриона, но в случае мальчика этого не произошло.

Жабры планируют удалить, так как в дальнейшем из-за них у пациента могут начаться серьезные проблемы со здоровьем.

До этого в Гонконге женщина обратилась к медикам и не выжила. У 85-летней женщины диагностировали рак и должны были устранить кишечную непроходимость. Однако во время манипуляций специалист прооперировал не тот орган.

Сначала состояние пенсионерки было стабильным, но проявлялись тахикардия и другие странные для ее диагноза проблемы со здоровьем. Ошибку вскоре заметили и начали лечение, но женщине это не помогло.

Ранее операция на груди закончилась для москвички реанимацией и тромбом в легких.