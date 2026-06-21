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Общество

Операция на груди закончилась для москвички реанимацией и тромбом в легких

Baza: в Москве женщина попала в больницу с тромбом в легких после маммопластики
Shutterstock/FOTODOM

Жительница Москвы оказалась в реанимации после того, как сделала пластическую операцию. Об этом сообщает Baza.

Как рассказала пострадавшая по имени Вероника, она обратилась в клинику, чтобы сделать Маммопластику. Она сдала все необходимые анализы, но, как выяснилось, специалисты не обратили внимание на повышенную свертываемость крови. В подобных случаях назначают тромбопрофилактику и нередко отказывают в операции, но этого не произошло.

Спустя несколько дней после операции Вероника обратилась в больницу с жалобами на одышку. Однако выяснилось, что ситуация обстоит хуже.

«Помимо гнойных ран и некроза на груди, у нее обнаружили тромб, закупоривший сосуды в легких», – сообщается в публикации.

Если бы женщина не обратилась за помощью, все могло бы закончиться остановкой сердца.

По данным канала, клиника предложила вернуть деньги за подтяжку. Однако свою вину специалисты не признают. Сейчас Вероника пытается добиться компенсации. Пострадавшей предстоит длительная реабилитация.

Ранее хирург по ошибке прооперировал не тот орган и погубил пациентку.

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