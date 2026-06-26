Кот Ларри отпустил сотрудников Даунинг-стрит домой из-за жары

Главный британский мышелов — кот Ларри отпустил сотрудников канцелярии премьер-министра домой рано из-за сильной жары. Сообщение об этом появилось в аккаунте Ларри в соцсети X.

«Учитывая температуру, я бы сказал, что вам можно пораньше закончить работу и начать выходные. Если босс будет возражать, скажите ему, что Ларри разрешил», — сказано в сообщении.

В пятницу, 26 июня температура на юге страны достигла рекордных для июня 36,9°C.

Страны Европы уже неделю живут в условиях аномальной жары, которая за это время не только не стихла, но и, напротив, достигла своего пика. Исторический суточный рекорд температуры оказался побит и в Великобритании. 24 июня в городе Госпорт на юге Англии зафиксировали 36,1°C. Высокая температура вынудила больницы по всей стране сократить объем работы, в результате чего под угрозой переноса и отмены оказались до четырех тысяч плановых операций. Кроме того, на территории Англии и Уэльса временно закрылись более тысячи школ. Из-за раскалившихся рельсов на железной дороге сократили число рейсов поездов.

Ранее сотни пассажиров провели два часа в стоячем поезде в Милане в жару.