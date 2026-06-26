В России могут изменить правила использования произведений известных авторов

Президент России Владимир Путин дал поручение проработать на законодательном уровне возможность использования произведений авторов без получения согласия их наследников, если последние злоупотребляют своими правами или необоснованно отказывают в таком использовании. Распоряжение главы государства опубликовано на официальном портале Кремля.

Данное поручение направлено в адрес российского правительства и Министерства юстиции. В документе отмечается необходимость изучения вопроса о создании нормативных актов, которые позволят культурным учреждениям применять произведения выдающихся отечественных авторов в случаях, когда правообладатели отказывают в этом без веских причин или допускают иные злоупотребления.

Срок для подготовки предложений установлен до 10 декабря.

В марте текущего года художественный руководитель театров «Современник» и Московского театра Олега Табакова Владимир Машков обратился к главе государства с просьбой разрешить ставить спектакли по книгам без получения согласия наследников, которые не являются авторами. Выступая на заседании Совета по культуре, Машков отметил, что некоторые наследники, покинувшие Россию, препятствуют постановке спектаклей по произведениям их родственников.

Ранее Апексимова оценила идею ставить классику без разрешения наследников.