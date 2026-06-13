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Культура

Апексимова оценила идею ставить классику без разрешения наследников

Артистка Апексимова одобрила идею ставить спектакли без согласия правообладателей
Илья Питалев/РИА Новости

Заслуженная артистка России, директор Театра на Таганке Ирина Апексимова оценила идею ставить спектакли по произведениям русской классики без согласия правообладателей, которые не являются авторами. Ее цитирует ТАСС.

С такой инициативой обратился к президенту России Владимиру Путину народный артист России Владимир Машков. По мнению Машкова, такой шаг необходим в случае, если наследники запрещают использование произведений своих предков в РФ, не отвечают на запросы или ставят заведомо невыполнимые для театра условия.

Мысль артиста Апексимова назвала здравой.

«Есть, например, замечательные произведения Александра Володина, постановку которых его наследники, живущие за рубежом, начали запрещать. Хотя соответствующие спектакли всегда были в репертуаре театров нашей большой страны», — объяснила она.

При этом, согласно идее Машкова, все денежные вознаграждения наследникам будут выплачиваться.

Ранее Машков поблагодарил Путина.

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