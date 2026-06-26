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Общество

Один из московских аэропортов перешел на особый режим работы

Росавиация: Внуково перешел на режим работы по согласованию
Shutterstock

Московский аэропорт Внуково обслуживает рейсы по согласованию. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

«Аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани», — сказано в сообщении.

В Росавиации также предупредили о возможных корректировках в расписании рейсов. Меры приняты для обеспечения безопасности, заключили в ведомстве.

Аэропорты Шереметьево и Домодедово ранее перешли на аналогичный формат.

Режим работы «по согласованию» означает, что аэропорт принимает и отправляет рейсы только после разрешения соответствующих служб. Из-за этого возможны изменения в расписании.

22 июня Москва подверглась одной из самых крупных атак Вооруженных сил Украины за два года. Как тогда сообщал мэр столицы Сергей Собянин, силы противовоздушной обороны за сутки сбили 84 украинских беспилотника, летевших в сторону столицы. Наибольшее количество дронов — более 190 — ликвидировали 18 июня, что стало самой крупной атакой за два года.

Ранее в Шереметьево повредили редкий бизнес-джет за сотни миллионов рублей.

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