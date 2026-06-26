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Мать девушки, которая пять лет жила дома и не ходила в школу, прокомментировала ситуацию

Baza: в Саратове мать опровергла информацию об удержании дочери пять лет дома
Shutterstock/Tinnakorn jorruang

В Саратове мать девушки, которую она якобы держала взаперти годами, рассказала о деталях семейного конфликта. Ее слова приводит Baza.

По словам женщины по имени Наталья, в семье трое детей, 16-летняя пострадавшая – самая младшая. В третьем-четвертом классе девочка была на домашнем обучении, но после переезда матери и дочери диагностировали серьезную болезнь, поэтому записать ребенка в школу женщина не успела.

Наталья «официально занималась» с дочерью вместо школы. Сама девочка долго не хотела учиться, но в какой-то момент решила, что ей это нужно.

«При этом Наталья понимала, что дочь не сдаст экзамены для поступления в школу, так как программа все же ушла вперед и полный объем знаний девочка не получила», – сообщается в публикации.

В какой-то момент подросток стал обращаться в профильные органы, утверждая, что мать не дает ей учиться. Не получив ответов, она якобы выдумала историю об истязании.

Отмечается, что у несовершеннолетней выявили отставание в развитии, но мать уверена: с девушкой все хорошо. Причиной обращения родительница назвала стремление привлечь внимание и досадить.

О ситуации в семье стало известно после электронного письма, которое девушка отправила детскому омбудсмену. В нем несовершеннолетняя утверждала, что мать запирает ее дома и проявляет агрессию. Следователи организовали проверку.

Ранее россиянка 74 раза ударила малолетнюю дочь деревянной толкушкой для пюре.

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