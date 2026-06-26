СК начал проверку после сообщений о девочке, которую мать пять лет держала взаперти

В Саратове начали проверку по ситуации с девочкой, которую мать держала взаперти

В Саратове следователи проверят информацию о том, что мать пять лет продержала взаперти собственную дочь. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Следственный комитет организовал процессуальную проверку. Детали и обстоятельства произошедшего в данный момент устанавливаются, действиям или бездействию ответственных лиц дадут правовую оценку.

Все вскрылось после обращения самой несовершеннолетней — 16-летняя девушка написала детскому омбудсмену электронное письмо с просьбой о помощи. Выяснилось, что мать перевела ее на домашнее обучение еще в четвертом классе и с тех пор ребенок не получал никакого образования. При этом женщина систематически проявляла агрессию, запирала дочь дома и отбирала у нее средства связи. У девочки не было даже паспорта.

Ранее на Сахалине спасли 11-летнюю девочку, которую мать заперла в квартире на 13 месяцев.