Психолог оценил пользу отпуска на диване

Психолог Ягудин: отпуск на диване — это не лень, а попытка выйти из стресса

Желание провести первые дни отпуска на диване нормально для человека, который долго жил в перегрузке. Об этом «Газете.Ru» рассказал основатель и руководитель Международного нейроуниверситета им. Д. Р. Ягудина, доктор психологических наук Дмитрий Ягудин.

По словам эксперта, при хроническом стрессе нервная система работает перевозбужденной. Мозг все время тратит силы на решения, контроль. Поэтому в начале отпуска человека может буквально «выключить», у него появляются сонливость, апатия, желание лежать, смотреть телевизор и никуда не идти.

«Это не лень. Это попытка мозга снизить нагрузку, уменьшить работу сенсорных сигналов и выйти из стресса. Несколько дней такого режима после тяжелой работы могут быть полезны и для мозга, и для мышц», — объяснил Ягудин.

Пассивный отдых, отметил психолог, действительно помогает нервной системе притормозить. Снижается активность симпатической нервной системы, падает уровень кортизола, постепенно выравнивается сон. Поэтому день-два на диване после тяжелого рабочего месяца могут быть нормальной частью восстановления. Если через несколько дней человеку снова хочется гулять, общаться, читать, заниматься хобби или просто выйти из дома, значит нервная система начала приходить в себя. Если же телевизор и бесконечный скроллинг остаются единственным способом провести день, стоит насторожиться.

Эксперт добавил, что мозг восстанавливается лучше при мягкой активности. Прогулка, плавание, природа, смена обстановки, легкие впечатления и живое общение часто помогают быстрее, чем многочасовой просмотр контента. Полная неподвижность на время снижает нагрузку, но при затяжном состоянии может только закреплять внутреннее выключение.

Человек устает даже от бездействия, предупредил Ягудин. Чтобы остановить мысль, сдержать движение или не замечать накопленные переживания, нервная система тоже тратит силы.

«Когда человек завершил сложное дело, тяжелый разговор, он чувствует сильное облегчение. А когда внутри остаются невысказанные слова, нерешенные вопросы, непрожитые эмоции, мозг продолжает крутить их снова и снова», — сказал эксперт.

Именно поэтому отпуск на диване иногда превращается в замкнутый круг. Человек лежит, но силы не появляются, потому что часть энергии уходит на удержание того, что давно требует разгрузки, — разговора, решения, движения.

Ягудин посоветовал внимательно относиться к состоянию, когда желание лежать затягивается на недели или повторяется каждый вечер после работы. По его словам, в таком режиме интерес к жизни постепенно сужается до базовых потребностей — сна, еды и ощущения безопасности.

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