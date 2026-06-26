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Полеты из Парижа в столицу ДР Конго приостановлены из-за Эболы

Air France приостановила полеты в Киншасу после выявления Эболы у пассажира
EvrenKalinbacak/Shutterstock/FOTODOM

Французский авиаперевозчик Air France временно прекратил полеты между Парижем и Киншасой, столицей Демократической республики Конго (ДРК). Об этом пишет Le Figaro.

В компании заявили, что приостановили рейсы, после того как у прибывшего из ДРК пассажира выявили вирус Эбола. Возобновление полетов намечено на субботу, 27 июня.

17 мая Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку лихорадки Эбола в ДРК и Уганде чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения. Это 17-я вспышка заболевания. Против распространяющегося штамма лихорадки Бундибугио не существует одобренных методов лечения и вакцин.

По этой причине жизненно важна паллиативная медицинская помощь, включающая изоляцию, восполнение потерь жидкости у заразившихся и обезболивание. Представители здравоохранения и сотрудники гуманитарных организаций жалуются на отсутствие предметов первой необходимости, например, масок. В регионе также нет достаточного числа медиков.

Ранее в Дагестане произошла вспышка «азиатской Эболы».

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