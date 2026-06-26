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Названо число таксистов, работающих в серой зоне

«Ведомости»: в России в серой зоне могут находиться более 5 млн таксистов
Наталья Селиверстова/РИА Новости

Более 5 миллионов водителей могут находиться вне правового поля из-за требований закона о такси, который вступил в силу в 2023 году. Об этом сообщил директор сервиса заказа такси «Максим» Максим Шушарин на Петербургском международном юридическом форуме, пишут «Ведомости».

Шушарин указал, что более 11 тысяч чатов и групп в социальных сетях и мессенджерах функционируют в «серой зоне», где пассажиры и водители договариваются о поездках. Общее количество участников этих сообществ составляет около 23 миллионов человек.

Он также отметил, что уход части водителей в тень связан с новым законом о такси, который требует от перевозчиков регистрации в реестре, регулярного прохождения медицинских и технических осмотров, наличия путевого листа и использования автомобилей с опознавательными знаками.

По информации издания, заместитель председателя комитета Госдумы по защите конкуренции Сергей Лисовский разработал законопроект, который предполагает введение отдельного правового статуса для водителей, работающих на личных автомобилях, а также освобождение их от некоторых требований закона о такси. Для обсуждения этой инициативы была создана рабочая группа с участием представителей Минтранса, МВД и Минздрава.

До этого россиян предупредили о возможном увеличении числа нелегальных таксистов в связи с новыми правилами перевозок и необходимостью страхования гражданской ответственности перед пассажирами для легальных таксистов.

Ранее Минтранс рассказал, что беспилотные такси появятся в новых районах Москвы.

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