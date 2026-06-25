Сотни пассажиров провели два часа в стоячем поезде в Милане в жару

Corriere della Sera: 300 пассажиров застряли на два часа в поезде в сильную жару

Около 300 пассажиров, среди которых были дети, на два часа застряли в пригородном поезде в жару из-за поломки состава. Об этом пишет газета Corriere della Sera.

«В четверг днем на железной дороге недалеко от центрального вокзала Милана возник хаос: пригородный поезд около 16:00 (17:00 мск — ред.) остановился с 200-300 пассажирами на борту без кондиционера», — говорится в материале.

По предварительной информации, поезд повредил токоприемником контактную сеть — состав оказался обесточен.

Позже спасательные службы выделили дополнительный состав, в итоге пассажиров доставили на станцию Ламбрате.

Страны Европы уже неделю живут в условиях аномальной жары, которая за это время не только не стихла, но и, напротив, достигла своего пика. Власти государств принимают меры для минимизации ущерба, однако из-за погоды все равно страдают как жители, так и инфраструктура. Генеральный директор Всемирной организации Здравоохранения предупредил, что жизнь и здоровье европейцев находятся под угрозой.

В Италии жертвами жары стали как минимум пять человек. Красный уровень опасности действует в 17 крупных городах страны, в том числе в Риме, Турине, Венеции и Милане.

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