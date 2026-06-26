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Источник раскрыл детали жестокого изнасилования мигрантом мальчика в Екатеринбурге

В Екатеринбурге изнасиловавший мальчика охранник заманил его на парковку
Shutterstock

Мужчина, который изнасиловал девятилетнего мальчика в Екатеринбурге, перед этим заманил его к себе. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Инцидент произошел в декабре прошлого года. 55-летний мигрант работал охранником на частной парковке. Во время рабочего дня он заметил ребенка, гуляющего во дворе.

Мальчик замерз и хотел есть. Воспользовавшись этим, иностранец заманил школьника к себе в будку, где закрыл дверь и изнасиловал «гостя».

Когда о произошедшем стало известно, мужчина сразу же признался в содеянном, но не считал свое преступление достаточно серьезным, поэтому просил не лишать его свободы.

В отношении мигранта возбудили уголовное дело по статьям о незаконном лишении свободы и совершении действий сексуального характера. Суд приговорил иностранца к 13 годам лишения свободы, их он проведет в колонии строгого режима.

Ранее в Крыму мужчина надругался над школьницей в подъезде.

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