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Общество

В Екатеринбурге мигрант изнасиловал девятилетнего мальчика

В Екатеринбурге мигрант получил срок за надругательство над ребенком
Hryshchyshen Serhii/Shutterstock/FOTODOM

В Екатеринбурге 55-летний иностранец получил срок 13 лет за изнасилование девятилетнего мальчика. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на Орджоникидзевский районный суд.

По данным издания, мигрант надругался над несовершеннолетним местным жителем. В результате мужчину задержали, его обвинили в незаконном лишении свободы и совершении насильственных действий сексуального характера.

Суд признал мигранта виновным, однако прокуратура обжаловала приговор. Предположительно, в ведомстве решили, что фигуранту назначили «мягкий» срок.

Следователи ситуацию не прокомментировали.

До этого в США суд вынес приговор учительнице частной школы, которая несколько раз изнасиловала 15-летнего школьника. Это происходило в том числе и дома у педагога, а также в доме у тети несовершеннолетнего. Несколько раз юноша подвергался насилию на территории школы.

26-летнюю женщину приговорили к 40 годам лишения свободы.

Ранее в Кузбассе мужчина обманом заманил девочку к себе и попытался изнасиловать.

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