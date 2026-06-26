Минюст РФ обновил реестр иностранных агентов

Министерство юстиции России обновило реестр иностранных агентов. В обновленный перечень вошли несколько проектов и социолог Елена Конева (признана в РФ иностранным агентом), следует из сообщения пресс-службы.

«В соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены Е.Л. Конева, проект «Эхо», медиа-группа «Автономное Действие», а также общественное движение «Крымская солидарность», — сказано в сообщении.

Согласно информации ведомства, проект «Эхо» распространял недостоверные данные о решениях российских властей, выступал против СВО, а также взаимодействовал с иноагентами.

Также Конева, «Автономное Действие» и «Крымская солидарность» распространяли фейки о решениях властей РФ, отмечает Минюст. При этом Конева создавала материалы иноагентов и нежелательных в РФ организаций. «Автономное действие» и «Крымская солидарность» тем временем распространяли материалы иноагентов.

До этого замминистра юстиции Олег Свириденко рассказал, что заочно осужденные иностранные агенты будут отбывать наказание после возвращения в Россию. Представитель ведомства напомнил, что после ужесточения уголовной ответственности за нарушения законодательства об иностранных агентах в России за такие преступления могут осудить заочно. Сроки лишения свободы для них, по его словам, составляют от трех до пяти лет.

Ранее Совфед принял новый закон об усилении контроля над иноагентами.