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Общество

Мужчина насиловал двухлетнюю дочь и истязал сыновей

В США мужчину обвинили в изнасиловании дочери
Saikom/Shutterstock/FOTODOM

В американском штате Массачусетс 25-летнего мужчину обвинили в надругательстве над дочерью. Об этом сообщает wwpl.com.

По версии сотрудников правоохранительных органов, молодой отец насиловал собственную двухлетнюю дочь. Помимо этого, он истязал сыновей в возрасте двух и возьми лет.

Помимо отца, фигуранткой судебных разбирательств стала и 28-летняя мать. Она знала о происходящем в их доме, но не сообщала об этом в профильные службы. Помимо этого, она запугивала свидетелей и уничтожила улики в памяти мобильного телефона. Как именно окружающие выяснили, что супруги избивают детей, не уточняется.

После того, как полицейские узнали о ситуации, пару задержали. Во время судебных заседаний они заявляли, что невиновны. В конце июня им предстоит слушание.

До этого в Кабардино-Балкарии мужчина расправился с новой семьей своего отца. Взрослый мужчина напал на мачеху с ножом, затем изнасиловал сводную сестру и травмировал ее, девушка не выжила.

Ранее в Екатеринбурге мигрант изнасиловал девятилетнего мальчика.

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