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Общество

ФСБ рассказала о задержании подростка — администратора крупнейшего террористического сообщества

Подростка — администратора террористического сообщества задержали в Хасавюрте
Shutterstock

Задержание подростка из Дагестана — администратора сетевого террористического сообщества проходило в городе Хасавюрте. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на правоохранительные органы.

По данным ФСБ, в Дагестане был задержан 17-летний администратор крупнейшего международного сетевого сообщества приверженцев терроризма.

«Несовершеннолетний был задержан в Хасавюрте», – указал собеседник агентства.

26 июня официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко заявила о задержании молодого человека, являющегося создателем и администратором международных, в том числе молодежных, сетевых сообществ, признанных на территории Российской Федерации террористическими организациями.

Подростка заключили под стражу. Во время допроса он подтвердил причастность к организации покушения на учащихся Домодедовской средней школы, которое удалось предотвратить.

Ранее ФСБ заявила о задержании россиянина по подозрению в работе на спецслужбы Украины.

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