Московская школьница рассказала, как набрала 400 баллов на ЕГЭ

Набравшая 400 баллов на ЕГЭ школьница призналась, что готовилась с 11 класса

Ученица школы №1409 Екатерина Малкова, которая набрала 400 баллов на ЕГЭ по русскому языку, профильной математике, химии и физике, призналась, что достигнуть такого результата ей помогла системная работа без надрыва. Об этом она рассказала aif.ru.

По ее словам, она начала готовиться к экзаменам в начале 11 класса и выстроила работу планомерно, без попыток выучить все в последнюю ночь. Она добавила, что психологическим фундаментом ее успеха стала моральная установка не «загадывать» наперед и не накручивать себя ожиданиями.

Школьница также дала совет будущим выпускникам и заявила, что залог высоких баллов — это увлеченность предметом.

«Я бы посоветовала ученикам выбирать предметы, которые им интересны, тогда даже подготовка к экзаменам будет приносить удовольствие. И, конечно, не стоит забывать про отдых: в 11 классе очень важно помимо подготовки находить время для своих хобби, занятий спортом, прогулок и общения с друзьями», — подчеркнула Малкова.

23 июня сообщалось, что Екатерина Малкова получила 400 баллов за четыре предмета ЕГЭ. Выпускница также ждет результат за информатику — пятый предмет, который она сдавала на экзамене.

Малкова окончила инженерный предпрофессиональный класс, побеждала в метапредметном конкурсе «Интеллектуальный мегаполис. Потенциал», становилась призером олимпиады «Ломоносов» по физике и конференции «Инженеры будущего».

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