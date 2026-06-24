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Общество

Мигрант приставал к несовершеннолетней в метро Москвы и пытался познакомиться

В Москве двое мужчин приставали к пассажиркам в метро
Collection Maykova/Shutterstock/FOTODOM

В Москве задержали двоих мужчин, которые приставали к женщинам на станциях метро на Большой кольцевой линии. Об этом сообщает mk.ru.

По данным издания, один из инцидентов произошел на станции «Рижская». Уроженец одной из стран Средней Азии приставал к несовершеннолетней. В метро он вплотную подобрался к девушке и «оказывал назойливые знаки внимания».

После задержания иностранец заявил, что пассажирка ему понравилась и таким образом он хотел познакомиться. В результате в его отношении составили административный протокол по статье о мелком хулиганстве. Мужчину отправили под арест на 15 суток.

Другой пассажир метро приставал к другой девушке на станции «Кунцевская». Мужчина, приехавший в столицу из Татарстана, зашел в метро в час пик и схватил пострадавшую за ягодицу.

В беседе с сотрудниками правоохранительных органов он рассказал, что случайно задел пассажирку, но видеозаписи с камер наблюдения указали на приставания. За мелкое хулиганство его арестовали на девять суток.

Ранее москвич снимал женщину под юбкой в метро.

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