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Общество

В России предложили наказывать родителей за ненадлежащее воспитание детей

Бастрыкин поддержал идею ответственности родителей за плохое воспитание детей
Екатерина Штукина/РИА Новости

Руководитель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин высказался за введение уголовной ответственности для родителей в случаях ненадлежащего воспитания детей. Такое заявление было сделано им на Международном молодежном юридическом форуме, проходящем в Санкт-Петербурге, передает Telegram-канал Mash.

В настоящее время родители, не исполняющие свои обязанности по воспитанию несовершеннолетних, несут исключительно административную ответственность. Бастрыкин полагает, что ответственность родителей за действия их детей должна быть более строгой.

Председатель СК также напомнил о своей ранее предложенной инициативе снизить возраст привлечения к уголовной ответственности за совершение тяжких преступлений до 12 лет. Он отметил, что эта мера тогда не нашла поддержки, однако, по его мнению, подростки продолжают совершать серьезные правонарушения, оставаясь при этом без должного наказания.

Глава Следственного комитета также привел статистические данные, согласно которым детская преступность в России увеличилась на 21%. По его информации, в 2025 году несовершеннолетними было совершено почти 12,7 тысячи тяжких и особо тяжких преступлений, что на 2000 случаев больше, чем в 2024 году. За начало 2026 года Следственный комитет возбудил 6107 уголовных дел в отношении подростков. Из них восемь дел касаются нападений на учебные заведения. Для сравнения, в 2025 году было зафиксировано шесть таких случаев, а также зарегистрировано 18 попыток подготовки к нападениям.

Ранее Бастрыкин назвал онлайн-игры идеальной средой для вербовки подростков.

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