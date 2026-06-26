Бастрыкин считает онлайн-игры идеальной средой для вербовки подростков

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что онлайн-игры используются для вовлечения российских подростков в диверсионную деятельность. Его слова передает «Интерфакс».

«Крайне коварный метод — использование компьютерных онлайн-игр. Игровые платформы и их внутренние чаты стали идеальной средой для поиска жертв», — сказал он во время выступления с лекцией на петербургском Международном молодежном юридическом форуме.

В процессе совместного прохождения игры, по его словам, завязывается «так называемая дружба» между подростком и вербовщиком. Сначала его просят выполнить простые действия, в том числе найти координаты военкомата, сфотографировать какие-либо объекты или доставить пакеты к определенному месту.

Когда подросток выполняет первое, кажущееся невинным задание, он попадает на крючок, считает Бастрыкин. После этого вербовщики действуют шантажом или обещают деньги и славу, добавил глава СК.

Во время своего выступления он также заявил о росте уровня преступность в РФ среди несовершеннолетних на 10% и необходимости снизить возраст уголовной ответственности до 12 лет.

Ранее Бастрыкин поручил проверить книгу Григория Остера «Вредные советы».