В Москве выявили схему ухода от налогов на семь миллиардов рублей

Сотрудники МВД выявили в Москве схему ухода коммерческой организации от налогообложения. Об этом рассказал глава ведомства Владимир Колокольцев в ходе заседания правительственной комиссии по профилактике правонарушений, видео опубликовала официальный представитель министерства Ирина Волк в Telegram-канале.
«Например, в Москве сотрудниками полиции задокументирована схема ухода коммерческой организации от налогообложения, в результате которой ущерб государству составил почти семь миллиардов рублей», — сказал Колокольцев.
Кроме того, глава МВД сообщил, что в текущем году выявлено 2,6 тыс. налоговых преступлений. Принятыми мерами обеспечено возмещение причиненного материального ущерба на сумму 70 млрд рублей.
В апреле Замоскворецкий районный суд Москвы арестовал трех фигурантов уголовного дела о создании масштабной схемы «бумажного НДС» по уклонению от налогов.
Ранее долги россиян и бизнеса по налогам достигли рекорда.