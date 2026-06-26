В Москве выявили схему ухода от налогов на семь миллиардов рублей

Колокольцев: в Москве раскрыли схему ухода от налогов на 7 млрд рублей

Сотрудники МВД выявили в Москве схему ухода коммерческой организации от налогообложения. Об этом рассказал глава ведомства Владимир Колокольцев в ходе заседания правительственной комиссии по профилактике правонарушений, видео опубликовала официальный представитель министерства Ирина Волк в Telegram-канале.

«Например, в Москве сотрудниками полиции задокументирована схема ухода коммерческой организации от налогообложения, в результате которой ущерб государству составил почти семь миллиардов рублей», — сказал Колокольцев.

Кроме того, глава МВД сообщил, что в текущем году выявлено 2,6 тыс. налоговых преступлений. Принятыми мерами обеспечено возмещение причиненного материального ущерба на сумму 70 млрд рублей.

В апреле Замоскворецкий районный суд Москвы арестовал трех фигурантов уголовного дела о создании масштабной схемы «бумажного НДС» по уклонению от налогов.

Ранее долги россиян и бизнеса по налогам достигли рекорда.