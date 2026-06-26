В Саратове мать пять лет держала девочку взаперти без паспорта и образования

В Саратове женщина пять лет держала собственную дочь взаперти без паспорта и образования. Об этом сообщает пресс-служба городского уполномоченного по правам ребенка Юлии Васильевой.

Все вскрылось после обращения самой несовершеннолетней — 16-летняя девушка написала омбудсмену электронное письмо с просьбой о помощи. Выяснилось, что мать перевела ее на домашнее обучение еще в четвертом классе и с тех пор ребенок не получал никакого образования.

При этом женщина систематически проявляла агрессию, запирала дочь дома и отбирала у нее средства связи. У девочки не было даже паспорта. Она уже пыталась обращаться в ведомства, но из-за отсутствия документов помощи не получила.

Омбудсмен обратилась в полицию. Семью поставили на учет, сейчас несовершеннолетней помогают оформить документы и возобновить обучение.

Ранее на Сахалине спасли 11-летнюю девочку, которую мать заперла в квартире на 13 месяцев.