Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026
Общество

Родителям объяснили, о чем поговорить с ребенком перед выпускным

Психолог Дмитриева: перед выпускным нужно грамотно успокоить ребенка
Ground Picture/Shutterstock/FOTODOM

Родителям важно правильно выстроить диалог с ребенком перед школьным выпускным, чтобы вечер запомнился ребенку только хорошими моментами. Во время разговора следует не заставлять подростка паниковать, а объяснить ему, как сделать торжество приятным. Об этом kp.ru рассказала психолог Виталия Дмитриева.

По словам специалиста, одной из самых распространенных ошибок родителей перед выпускным становятся попытки отговорить подростка от употребления алкоголя. Во время выпускного большая часть школьников уже являются совершеннолетними, поэтому шансов не попробовать выпить минимальны. Однако можно объяснить ребенку, что ему не должно быть стыдно отказывать от того, что ему может навредить, и не позволять собой манипулировать. Также рекомендуется предложить подростку забрать его в любое время, если он будет в этом нуждаться.

«Самое важное, что вы как родители можете дать ребенку — это чувство, что он не один. Что, если что-то пойдёт не по плану, его не будут ругать. Его выслушают, скажут «ерунда» и отвезут домой», — подчеркнула она.

Психолог подчеркнула, что важно донести выпускнику, что не следует высказывать накопившиеся обиды учителю, с которым у него не сложились отношения. Стоит объяснить ребенку последствия такой ситуации и предложить альтернативный вариант в виде короткой благодарности «за годы работы».

Также эксперт напомнила о том, что у многих подростков есть школьная влюбленность. Родителям следует объяснить, что выпускной не будет лучшим местом для признания в собственных чувствах и честного ответа на них.

Не менее важно предупредить ребенка, что заранее продуманный образ может испортиться из-за дождя или ветра. При этом следует объяснить, что через несколько лет выпускник даже не вспомнит свой внешний вид или просто посмеется над ним, а приятные впечатления от вечера останутся с ним надолго.

Помимо этого, психолог напомнила о самом затруднительном сценарии, при котором школьник отказывается от похода на торжество. В такой ситуации важно дать подростку понять, что родители полностью понимают его чувства и уважают такой выбор. Однако следует постараться разобраться, что именно послужило причиной такого решения. После этого нужно объяснить ребенку, что он может посетить мероприятие всего на пару часов и имеет возможность покинуть его в любой момент.

Ранее стала известна средняя стоимость наряда для выпускного в 2026 году.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
60 часов в месяц. Самозанятым ограничили время работы на одного заказчика
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!