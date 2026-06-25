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Стала известна средняя стоимость наряда для выпускного в 2026 году

KP.RU: траты россиян на платья и белые рубашки для выпускного выросли на 5%
Shutterstock

В 2026 году траты россиян на платья и белые рубашки для школьного выпускного выросли на 5% по сравнению с прошлым годом. Об этом kp.ru сообщили в аналитическом центре «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД».

Согласно данным аналитиков, в этом году средняя стоимость выпускного платья составила 8904 рубля, а цена белой рубашки увеличилась до 913 рублей. При этом парадный костюм для юноши оказался на 2% дешевле, чем в 2025-м. Сейчас молодые люди в среднем отдают за него 6721 рубль.

Эксперты отметили, что выпускники стали все чаще отдавать предпочтение не дорогой праздничной одежде и обуви, а комфортному образу. В итоге спрос на новые туфли и ботинки снизился, а костюмы оказались лидерами по сокращению числа покупок, которых стало меньше на 8% по сравнению с прошлым годом.

«Спрос на услуги салонов красоты и парикмахерские в период перед выпускными в этом году вырос на 4% к прошлогодним показателям», — сказано в материале.

До этого результаты опроса компании «Альфа-Деньги» показали, что 60% опрошенных россиян потратили к выпускному ребенка больше запланированного. У 32% респондентов итоговая сумма заметно превысила ожидания, еще у 28% — оказалась немного выше первоначальных расчетов.

Ранее стало известно, у скольких россиян был алкоголь на выпускном.

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